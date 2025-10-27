英Nothingは、「Nothing Phone (3) Lite」を29日22時（日本時間）に発表する。日本での発売時期などの詳細は後日案内される。 「Phone (3a) Lite」は、Phone (3)シリーズに新たに加わるAndroidスマートフォン。エントリーモデルながら、Nothingらしいシースルーデザインを採用している。 「Light up the everyday.（あなたの一日を明るく照らす）」という言葉とともに投稿されたティ