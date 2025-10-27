きょう午前、山形県鶴岡市のコンビニエンスストアで女性用トイレに侵入したとして、７１歳の無職の男が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】正当な理由なくコンビニの女性用トイレに侵入無職の男(71)を現行犯逮捕（山形・鶴岡市） 男は容疑を認めているということです。 建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されたのは、鶴岡市下川に住む７１歳の無職の男です。 警察によりますと、男はきょう午前９時４０分ごろ、鶴岡市内にある