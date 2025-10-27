今回、Ray WEB編集部はカップルの出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。出張から帰ってきた主人公。長い付きあいということもあり、彼氏に連絡しないで帰ると、玄関に女性の靴が…。この後2人はどうなるのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】主人公が出張の間、彼氏に留守番を頼むことに！しかし帰ってくると【まさかの光景】を目の当た