国内に約650店舗を展開するスシローは、10月29日より岩手県盛岡市の名物「キムチ納豆ラーメン」(税込460円)を全国の店舗で販売する。これに先立ち、10月23日には「キムチ納豆ラーメン」発表会 兼 試食会がスシロー盛岡高松店で開催。“ジモメシ”プロジェクト第四弾となる本商品を達増拓也知事らが試食する、岩手県庁への表敬訪問も執り行われた。スシローの“ジモメシ”プロジェクト第四弾「キムチ納豆ラーメン」○スシローの“ジ