佐藤英道氏次期衆院選北海道4区に立候補を表明していた公明党の佐藤英道幹事長代理が、自民党との連立解消を受け、同区からの出馬を見送る意向を固めたことが27日、関係者への取材で分かった。同区は自公の「協力区」とされていた。28日に札幌市内で記者会見して正式表明する。北海道では衆院選の1選挙区で公明が候補を立て、自民が支援する形が長年続き、次回は4区が対象だった。連立離脱を受け、佐藤氏は支持者らと協議を続