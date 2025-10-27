この漫画は、作者・のむ吉(@nomkich1)さんが実際に経験したセクハラのエピソードです。周囲が当事者に対し、許可を取らず「良かれと思ってすること・したこと」は、本当に当事者のためになることって少ないように思いますがいかがでしょうか。何か問題が起こった時、当事者を差し置いて周りが勝手に行動を起こすと、余計にその問題をこじらせることもあるように思います。もちろん、問題が起きた時、助けを求められれば存分