ピアニストの清塚信也氏が２７日に自身のＳＮＳを更新。講談師の神田伯山とのツーショットを公開した。インスタグラムで「＃４７都道府県ツアー山梨でした！」と書き始め、「念願念願の＃アムリタジン蒸留所に遊びに行けました！！最高すぎますね。オーガニックの大変さ、そして意義というのを実感致しました〜これからも大好きなジンです！（行いがいいからか）天気にも恵まれ、外でのきのことジンのランチも最高に幸せでし