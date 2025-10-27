すでに「成約」の声もホンダは2025年10月24日に、コンパクトSUV「ヴェゼル」に新設定されるグレード「e：HEV RS」を発売します。同モデルは2025年9月18日に公式サイトで情報を先行公開して以来、称賛の声が多数寄せられ、関心を集めてきました。4年ぶり復活のRS！【画像】超カッコいい！ これがホンダ新「スポーティSUV」です！ 画像で見る！（84枚）ヴェゼルは、SUVの力強さとクーペの流麗さを持ち合わせたスタイリッシュな