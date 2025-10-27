アメリカのトランプ大統領が来日しました。トランプ氏は自身のSNSを更新し「天皇陛下にお会いするのを楽しみにしている」と投稿しました。■トランプ氏、およそ6年ぶりに来日出迎えは木原官房長官友人を迎えに来た人「“あれ、いつもより人が多い”と思っていたら。きっと、おそらくね、アメリカからいらっしゃるVIPの方」にぎわう羽田空港。人々のお目当ては…。都内から「エアフォースワン（大統領専用機）」愛知から「エアフ