野党6党の実務者がガソリン暫定税率の廃止に向けた協議を開き、年内の暫定税率廃止に向けて自民党側に働きかけることを改めて確認しました。自民党が応じなければ、野党で関連法案を提出することも検討しているということです。立憲民主党重徳和彦 税調会長「年内の暫定税率廃止ということをこれからも我々としては主張し続け、与党にのませていくということが一つの目標です」野党6党の実務者協議では、引き続き年内の暫定