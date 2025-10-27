「秋季高校野球近畿大会・準々決勝、智弁学園６−５東洋大姫路」（２７日、さとやくスタジアム）降雨の影響で２５日の試合は智弁学園が４点をリードした五回で継続試合となっていた一戦。東洋大姫路は七回２死一、二塁からの２点適時二塁打を放って２点差に迫ると、続く八回には暴投と適時失策で３点を奪い逆転。それでも智弁学園は直後に同点に追いつくと、九回には２死一、三塁からの適時内野安打で執念のサヨナラ勝ち。４強