自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。第6話ツカサさんは私の理解者【編集部コメント】ツカサさんと話しているチヒロさんは、生き生きしていますね！出会って間もないのに、お互いのプライベートな部分にまで踏み込んだ会話