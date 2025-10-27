岡山を拠点に撮影が続けられてきた映画「つちのたま」の撮影が、おととい（25日）クランクアップしました。母と子の物語を通して「環境と食」の大切さを描くストーリーです。 【写真を見る】岡山を拠点に撮影映画「つちのたま」がクランクアップカナダを拠点に活動俳優・プロデューサー三宅エリナさんが映画に込めた想いとは （映画の撮影現場より）「用意、ハイッ」撮影最終日のおととい、倉敷市