近年、農業において問題となっている猛暑や水不足対策の一手としても期待されます。土壌改良剤となるもみ殻の炭を作る機械の試験運用が岡山市南区で行われています。 【写真を見る】農家の「猛暑や水不足」対策に期待もみ殻を炭に加工して土壌改良剤へ試験運用が始まる【岡山】 高温の炉から、次々にもみ殻の炭が作り出されて行きます。 きのう（26日）から試験運用が始まった製造機「HELTY（ヘルティ）」です。福井県の