全国の強豪チームの下部組織でプレーする、13歳以下の選手を対象にしたサッカー大会がおととい（25日）、きのうの2日間岡山県内で行われました。 【写真を見る】「第1回 Coppa FAGIANO U-13」J1下部組織など12チーム・13歳以下の選手が参加【岡山】 大会はファジアーノ岡山がサッカーの競技力の向上に繋げようと初めて開いたものです。鹿島アントラーズや名古屋グランパスといったJ1