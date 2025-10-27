間もなく11月、東海地方はこれから紅葉のシーズンを迎えます。しかし、クマの目撃が相次いでいることから、世界遺産・白川郷で紅葉のライトアップが中止されるなど、影響も出ています。 ■いよいよ紅葉シーズン "クマ目撃"でライトアップ中止も 岐阜県高山市の新穂高ロープウェイ。山頂から始まった紅葉は10月27日、すでに見頃を迎え、赤や黄色に染まった山をゴンドラが進んでいきます。