福田真琳1st写真集「MARINE」よりアイドルグループ・つばきファクトリーの福田真琳が21歳の誕生日である18日、1st写真集「MARINE」（オデッセー出版）を発売した。24日には東京・秋葉原で開かれた発売記念イベントに登場。本作の見どころを語った。福田真琳1st写真集「MARINE」より福田の初写真集の舞台は、本人が希望した出身地の長崎県。「お化粧もネイルも知らなかった原点の私がいます」という地元での撮影は今年6月に行わ