福岡東署は27日、福岡市東区筥松3丁目15番付近の路上で24日午後3時15分ごろ、通行中の小学生男児が自転車に乗った見知らぬ男から「これキャッチして」と声をかけられ、お菓子を投げられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は50代の中肉。白髪頭で白色マスクを着用。