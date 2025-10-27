冬の都大路をかけた県高校駅伝が、雲仙市で開催されます。 27日は開会式が行われ、選手の代表が「全力で走り切る」と宣誓しました。 （選手宣誓） 「一本のタスキに思いを込めて、この小浜路を最後まであきらめず、全力で走り切ることを誓います」 28日に雲仙市で行われる「県高校駅伝」。 今年は女子17校、男子27校がエントリーしていて、総勢395人が雲仙の地を駆け抜けます。 女子の優勝候補は