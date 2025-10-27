出水市に太陽光パネルと蓄電池の製造工場が新たに建設されることになり、出水市と設置する企業との間で、立地協定が結ばれました。 完成すれば生産量で、国内最大級となる見込みです。 新たに工場を設置するのは、東京が本社で、太陽光発電事業などを手掛ける「エネルギーギャップ」です。 きょう27日、出水市役所で椎木伸一市長とエネルギーギャップの郭海彬社長が協定を結びました。 新工場の用地面積はおよそ