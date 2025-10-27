バスケットボールB2・鹿児島レブナイズは、ホームで青森と連戦に臨みました。 前節の連敗から1週間。レブナイズは、ホームで東地区6位の青森を迎え撃ちました。 開始早々、レブナイズがディフェンスから得点につなげます。連携も上手くはまり、開始5分で10対0と、勢いに乗ります。 その後、青森が徐々に追い上げますが・・・多田が3ポイント。 （多田武史 選手）「自分らしく空いたら打ち切ることを意識して