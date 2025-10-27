鹿児島市が目指すサッカースタジアム整備について、下鶴市長は27日、改めて「街なか」への整備に意欲を示しました。一方、整備の場所や時期は、5年の議論を経ても未だ示せない状況が続いています。 鹿児島市・住吉町15番街区の開発を巡り、県は今月、「整備事業予定者」に鹿児島市与次郎の「鹿児島サンロイヤルホテル」を運営する鹿児島国際観光を選びました。 下鶴市長は「街なか」にスタジアムを整備する考えで、サンロ