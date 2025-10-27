アメリカ・トランプ大統領が27日に来日しました。北朝鮮による拉致被害者家族との面会が調整されていて、鹿児島の拉致被害者家族・市川健一さんが東京に向かいました。 （市川健一さん）「本当に長い歳月。膠着状態が続いている中でトランプ大統領（が来日）」 アメリカのトランプ大統領は27日夕方、6年ぶりに来日し、あす28日に高市総理と会談する予定です。 その中で、拉致被害者・市川修一さんの兄、健一さんら家族とトラン