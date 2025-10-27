高校生ラガーマンの聖地・「花園」を目指す全国高等学校ラグビーフットボール大会鹿児島県予選の1回戦が、10月27日に県立サッカーラグビー場で行われました。 ・鹿児島情報 対 合同A（鶴丸・甲南・鹿屋・鹿屋工）は、46対14で、鹿児島情報が勝ちました。 ・鹿児島玉龍 対 大島は、36対28で、鹿児島玉龍が勝ちました。２回戦組み合わせ ２回戦は、10月31日（金）に県立サッカーラグビӦ