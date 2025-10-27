昨シーズン、リーグ初代王者に輝いたフラーゴラッド鹿児島。シーズン連覇に向け、霧島で開幕戦を迎えました。 新たにチームのサブタウンとなった霧島でのリーグ開幕戦。試合開始前から会場には長蛇の列が・・・過去最多1327人のファンが駆けつけました。 Vリーグ連覇を狙うフラーゴラッド鹿児島は、大同特殊鋼知多レッドスターと対戦。 第1、第2セットは、キャプテンの