スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。10月26日（日）の放送では、特別養子縁組で子どもと暮らすリスナーからの質問に、江原が親子の“縁”について語りました。 江原啓之＜リスナーからの相談＞私は、特別養子縁組をした子どもたちと一緒に暮らしています。この子たちと出会ってから、子育てを通じて教え