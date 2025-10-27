7人組アイドル・CANDY TUNEがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「CANDY TUNE TOKYO CANDY NIGHT」（毎週月曜 21:00〜21:30）。きゃんちゅーメンバーが週替わりで登場し、様々な企画やコーナーに挑戦していきます。KAWAII LAB.が掲げる「原宿から世界へ」羽ばたくために!? 切磋琢磨する音楽＆トークバラエティ番組です。10月20日（月）の放送では、番組初登場の桐原美月、小川奈々子、立花琴未の3人がそれぞれ自己紹介を