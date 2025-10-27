大相撲の横綱・大の里（二所ノ関）が２７日、２場所連続優勝を目指す九州場所に向け、福岡市西区の部屋宿舎で会見を行った。先場所は横綱昇進後初めての優勝。「ホッとしているし、うれしかった。あの経験を何度もするために、今回の九州も大事になってくる。年４回目の優勝を目指して頑張っていきたい」と抱負を述べた。年間４度Ｖを達成すれば、日本出身では１９９６年の貴乃花以来の快挙となる。２１日にロンドン公演から帰