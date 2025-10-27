関東学生陸上競技連盟は２７日、第１０２回箱根駅伝（２０２６年１月２、３日）にオープン参加で出場する関東学生連合チームのメンバーを一部、発表した。１０月１８日の予選会（東京・立川市など）で敗退したチームの選手で編成される「関東学生連合」チーム。昨年度までは予選会の個人順位上位１６人で編成されていたが、今年度から方法が変更された。落選校の上位１０校（予選会１１〜２０位）の「チーム枠」各１人と、予選