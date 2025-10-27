元テレビ朝日でフリーの宇賀なつみアナウンサーが、ポルトガルを訪れた様子を公開した。２７日にインスタグラムで「リスボンの南にある小さな町メリデス。＠ｃｈｒｉｓｔｉａｎｌｏｕｂｏｕｔｉｎが、愛するこの場所にオープンさせたホテルに、訪れることができました」とつづって、ポルトガルのホテルの写真や美しい街並みを背にしてグレーの半袖ワンピースを着た宇賀の姿などをアップした。続けて「＠ｈｏｔｅｌｖｅｒｍｅ