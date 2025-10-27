10月発表されたことしの「都道府県魅力度ランキング」についてです。新潟県の順位は28位でした。「食」や「自然」など、たくさん魅力があるのに、なぜこの順位なのか。そして、上を目指すには何が必要なのか。テレビ新潟のアプリ「にいがたナビ」の“ケンミンPOST”でみなさんに、新潟の28位という結果について「高い」か「低い」か「妥当」か、声を募集しました。その結果は、「低い」と答えた方が最も多く53％。続いて「妥当」が