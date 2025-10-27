（台南中央社）南部・台南市の黄偉哲（こういてつ）市長は25日、長崎県平戸市で開かれた「平戸くんち城下つんの一で祭」に参加し、市の農産物や農産加工品をPRした。平戸市は台湾で英雄視されている明代の武将、鄭成功の生誕の地で、台南市には鄭成功を祭る廟（びょう）がある。両市はともに鄭成功ゆかりの地であることを縁に交流を深め、2024年に友好交流協定を締結した。黄市長は平戸市からの招待を受けて同イベントに参加した。