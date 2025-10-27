株式会社筒井商店が展開する「OK COFFEE」から、TVアニメ『水属性の魔法使い』の世界をイメージした水出しコーヒーが発売される。公式ECサイトおよびアニメグッズ量販店で、販売期間は2025年10月29日(水)17時から2026年1月31日(土)の期間限定。キャラクターをイメージした3種のブレンドのほか、水ゼリーとコーヒーゼリーもラインナップ。ファンに至福のコーヒータイムを届けてくれそうだ。【写真】3種がセットになった「水