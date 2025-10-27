「読書の秋、趣味の秋」と言われますが、現実は本や雑誌は積み重なったままで、趣味で使うものはあちこちに散らばりがち…。そこで、「家族それぞれの“整理しにくいもの”を片付けるコツ」を紹介します。教えてくれたのは、3児のママで整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さんです。「片付かない理由」を見極める本や雑誌、趣味グッズなどはよく使うので、出しっぱなしにしたり、定位置がなかったり、量が変動したり…と定着しに