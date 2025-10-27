パーカやニットなど、かさばってクローゼットをパンパンにしがちな秋冬ものの服。そんな悩みを解決する、服のたたみ方と収納術を紹介します。教えてくれるのは、クリンネスト1級・整理収納アドバイザー1級のせのお愛さんです。少しの見直しで一気に片付けやすくなるテクニックは必見です！引き出し収納の基本は「立てて並べる」服を引き出しに収納するときは「立てて並べる」のが基本。立てて並べることで、どの服がどこにあるか一