●ＢＲＡＮＵ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：12月1日 事業内容：中小建設事業者に特化した各種ITサービスの提供等 仮条件決定日：11月11日 想定発行価格：930円 上場時発行済み株式数：450万株 公募：50万株 売り出し：63万株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限16万9500株 ブックビルディング期間：11月13日～19日 公開価格決定日：