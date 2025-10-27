台湾メディアのETtodayは26日、日本の温泉を訪れた台湾人女性が「のぞき」の被害に遭ったと訴えていることを伝えた。当事者の台湾人女性がSNS・Threads（スレッズ）で明かしたところによると、岩手県の温泉旅館を訪れた女性は午後11時過ぎに露天風呂に1人で入っていた。すると突然、見知らぬ男が目の前に現れた。距離は女性から約3メートルで、10秒ほど女性の方をじっと見つめてから去っていったという。女性は「彼がいつ来たのか