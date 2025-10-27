福岡県内でSNSや電話を使った詐欺が相次ぎ、男性2人が合わせて2000万円以上をだまし取られました。警察によりますと、福岡県内の57歳の会社員の男性はことし8月、SNSを扱っていたときに誤って広告をクリックし、有名投資家をかたるアカウントを友達登録しました。その後、男性は株の投資を学べるとうたうグループに誘導され、指定されたアプリを登録したということです。アプリ上ではもうけが出ているように見えたことから、