成田空港で覚醒剤約30kgを密輸入しようとしたとして、イギリス国籍の男が告発されました。1人で渡航してきた人から押収された量としては成田空港で過去最多です。【映像】押収された17億円相等の覚醒剤イギリス国籍のスチュワート・クーパー容疑者（61）は、6日、アメリカから成田空港に覚醒剤約30kg、17億円相当を密輸入しようとしたとして刑事告発されました。税関によりますと、覚醒剤は袋に小分けにされてスーツケースに入