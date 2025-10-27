旧統一教会の高額献金を巡る問題で、被害を訴えていた高齢者など39人に教団側が合わせて12億8900万円の解決金を支払うことで調停が成立しました。【映像】全国統一教会被害対策弁護団による記者会見の様子全国統一教会被害対策弁護団によりますと、教団側と調停が成立したのは高齢者や病気を患っていて非常に重い症状の人ら合わせて39人で、「緊急解決事案」として弁護団が早期の解決を目指して調停を進めていました。教団側は