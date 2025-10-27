【国際親善試合】イタリア女子代表 1−1 日本女子代表（日本時間10月25日／スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ）【映像】長谷川唯が「圧巻の39秒ゲームメイク」なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）が自陣の組み立てからゴールに迫る一連のシーンで、その全てを長谷川唯がゲームメイク。圧巻の組み立てが話題となった。欧州遠征中のなでしこジャパンは日本時間10月25日、国際親善試合でイタリア女子代表と対戦。52分に