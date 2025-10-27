JR東日本は、1日の利用客が2000人未満の路線の経営情報を公表しました。2024年度は36路線で、合わせた赤字額は790億円になります。【映像】22路線35区間では、1日の利用客が500人を下回るJR東日本によりますと、1日に利用客が2000人を下回る在来線は、東北地方を中心に36路線71区間あり、これはJR東日本管内を走る在来線の約4割にあたります。このうちの22路線35区間では、1日の利用客が500人を下回っています。収入から営業