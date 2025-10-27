東京国際映画祭が開幕し、吉永小百合さんらがレッドカーペットに登場しました。【映像】華やかな衣装に身を包む柴咲コウと満島ひかり「今回、監督と満島ひかりちゃんと3人で歩かせてもらって、華やかさもあってハッピーさもあって、すごく心強くて楽しいです」（柴咲コウ）「華やかな会ですけど、3人で現場で過ごしたまま歩いていると、なんかお散歩しているみたいな感じ」（満島ひかり）東京国際映画祭は、日本で最大の映画祭