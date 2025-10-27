横浜ＤｅＮＡ・相川新監督からスターマンのぬいぐるみを受け取る青学大・小田＝相模原市中央区横浜ＤｅＮＡからドラフト１位指名された青学大の小田康一郎内野手（２２）が２７日、相模原市の同大で相川亮二新監督らから指名のあいさつを受けた。即戦力として期待される小田は「チームに早くなじみ、１年目から優勝に導けるよう頑張りたい」と意気込んだ。ともに満面の笑みで初対面だった。相川新監督は小田の笑顔を褒めちぎり