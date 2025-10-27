歌手で俳優の福山雅治が出演する、ソフトバンクの新TV CM「社会課題にアンサーを。 AI宣言編」が、24日より放送を開始した。新TV CM「社会課題にアンサーを。 AI宣言編」に出演する福山雅治新CMでは、福山と「AIましゃはる」が共演。「AIましゃはる」が、自然災害や教育格差、食品ロスといった多様な社会課題を解決し、ワクワクする未来を切り拓いていく同社のAI(人工知能)の可能性を紹介する。そんな「AIましゃはる」に驚きつつ、