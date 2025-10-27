11月9日から大相撲九州場所が福岡市で始まります。これを前に、福岡県久留米市に宿舎を構える力士たちが入院生活を送る子どもたちを訪ね、笑顔と元気を届けました。 10月27日、久留米大学病院の小児病棟を訪れたのは、安治川（あじがわ）部屋の親方と力士の合わせて5人です。 ■子ども「ちゃんこ鍋、何杯食べますか。」■力士「飲むように食べるので、何杯でもいける感じ。」子どもたちは力士に質問をしたり力比べをしたりし