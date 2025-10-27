「GenAI Image Showdown」は複数の画像生成AIに同じプロンプトを入力した結果をまとめたウェブサイトで、どの画像生成AIがプロンプトに忠実な画像を生成できるのかを比較して評価することができます。さらに、画像生成ではなくテキスト指示での「編集」を行う場合、どれくらい指示を守って忠実に画像を修正するのかモデル別に比較することができるのが「GenAI Image Editing Showdown」です。GenAI Image Showdownhttps://genai-sh