勝った褒美は“国の領土”。飯田市南信濃と静岡県・浜松市の県境で26日、綱引きで領土を争う毎年恒例のユニークな交流イベントが開かれました。去年まで2連勝中の「信州軍」。はたして、今年の勝者は…？信州軍 「みなさん信州の代表で出ていますので、その看板を絶対汚すんじゃねーぞ！行くぞー！オー！」26日開かれた、「峠の国盗り綱引き合戦」。飯田市南信濃と静岡県浜松市水窪町の境にある兵越峠を舞