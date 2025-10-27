俳優の齊藤京子が27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りで開催された「第38回東京国際映画祭」のレッドカーペットに出席した。【写真】齊藤京子、胸元がシースルーの純白ドレスで美しく登場齊藤は、ガラ・セレクションで上映される『恋愛裁判』に出演。アイドルグループでセンターを務める女性が「恋愛禁止ルール」を破ったことで裁判にかけられる物語を通じて、華やかな世界の裏側に潜む孤独や犠牲