高市早苗首相はマレーシアでのＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）関連会議でに出席し、外交デビュー。そのファッションにも注目が集まっている。高市氏は２７日までに自身のＸ（旧ツイッター）で「日ＡＳＥＡＮ首脳会議に参加しました。ＡＳＥＡＮ議長であるアンワル・マレーシア首相に御紹介いただき、各国首脳一人一人に御挨拶し、皆様から温かく迎えていただきました。日本とＡＳＥＡＮが心と心の繋がる信頼のパートナーであ